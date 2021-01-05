للمرة الأولى.. إلغاء طقوس عيد الغطاس للروم الأرثوذكس في بحر إسكندرية

نظراً لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلغاء طقوس "عيد الغطاس"، التي كان من المقرر إجراؤها في مقر النادي البحري اليوناني غداً الأربعاء، والتي تجري في السادس من شهر يناير كل عام، وفقاً لاحتفالات الطائفة بالتقويم الغربي.

وقال مصدر بالبطريركية إنه للمرة الأولى يتم إلغاء الطقوس البحرية، التي يقوم بها "البابا ثيودروس الثاني"، بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس، حيث كان من المعتاد أن تأتي تلك الطقوس عقب انتهاء القداس الإلهي الخاص بعيد الغطاس، الذي يجري الاحتفال به في السادس من يناير كل عام.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن تلك الطقوس تتمثل في القاء الصليب في المياه 3 مرات، ويقوم الشباب بالغطس لجلبه في كل مرة، وذلك رمزًا لمعمودية السيد المسيح، كما يطلق البابا مجموعة من طيور الحمام الأبيض، رمزاً للروح القدس، ويعقب ذلك احتفال بكعكة العيد، إلا أن كل هذه الطقوس تم إلغاؤها هذا العام، لمنع التجمعات، ضمن إجراءات مجابهة جائحة كورونا.

وأوضح المصدر أن احتفالات عيد الغطاس هذا العام ستقتصر على حضور عدد قليل لقداس العيد، الذي يترأسه البابا ثيودروس الثاني، في كاتدرائية بشارة والدة الإله في المقر البطريركي بالإسكندرية، لافتًا إلى التنبيه على المصلين ضرورة إحضار زجاجة معهم لأخذ المياة المقدسة لتبريك منازلهم بأنفسهم، نظراً لإلغاء زيارات المنازل لتبريكها من قبل كاهن الكنيسة، مؤكداً أن الماء المقدس سيكون موجوداً في الكنيسة، ويُطلب من الكاهن في أي قداس لمن لن يتمكن الحضور قداس العيد.