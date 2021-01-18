أحمد سعيد عبدالغني في ذكرى وفاة والده: «وحشتني يا توأم روحي»

بعد مرورعامين على المشهد الأخير لدخول الفنان سعيد عبدالغني أحد المستشفيات، وتدهور حالته الصحية، وتردد نجله عليه باستمرار للسؤال عليه ومتابعة حالته النفسية، التقط أنفاسه الأخيرة، وكان لرحيله الذي يحل اليوم ذكراه الثانية بالغ الأثر في نجله الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

أحمد سعيد عبدالغني لوالده: وحشتني قوي

وبصورة للراحل نشرها الفنان أحمد سعيد عبد الغني، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلق عليها قائلاً: «وحشتنى قوى يا توأم روحى الله يرحمك يا أغلى إنسان فى حياتي.. سنتين عدوا من غيرك.. الله يرحمك ياحبيبى».

بداية الفنان أحمد سعيد عبدالغني بالوسط الفني

أحمد سعيد عبد الغني نشأ في عائلة فنية، فوالده الفنان سعيد عبد الغني وخالته الفنانة زهرة العلا، واشترك في العديد من الأعمال وتمتع بتميز أداءه في أداور الشر، وبدأ أعماله بمسلسل أم كلثوم مع الفنانة صابرين، وقام بدور طلعت المغازي في مسلسل سوق العصر، كما شارك في مسلسل عباس الأبيض في اليوم الأسود مع الفنان يحيى الفخراني بدور بيبرس الابن الضال، ولعب دور الشاب اللعوب في مسلسل الحقيقة والسراب.

بدأ الفنان الراحل أعماله الفنية في المسرح ثم في عام 1973 مثل للتلفاز عددا من السهرات والمسلسلات التلفازية، وظهر للمرة الأولى في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «العصفور» عام 1972، ثم تبعه بدور آخر في فيلم «المذنبون»، وبعدها توالت أعماله، ومن أشهر أفلامه «إحنا بتوع الأتوبيس» حيث حصل على شهادة تقدير على دوره فيه.

أحمد سعيد عبدالغني يستعد لتصوير مسلسل «اللى ملوش كبير»

ويستعد الفنان أحمد سعيد عبدالغني، لتصوير دوره بمسلسل «اللى ملوش كبير» من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.