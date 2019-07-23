سخرت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا" عبر شبكة تليفزيون "الحياة" من شائعة وفاتها، التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت "ريهام" على حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة زعم صاحبها أنها لجنازتها، وظهر فيها الفنان أحمد سعيد عبدالغني، وهو يحمل النعش.

وعلقت "ريهام" على الصورة، قائلة: "هي وصلت للدرجه دي.. طب معلش.. حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي.. هم يضحك وهم يبكي".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، نفت إصابتها في مرض في جلد الوجه، وكشفت في وقت لاحق عن إصابتها بميكروب خطير في الأنف.