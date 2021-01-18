روسيا تطلق حملة تطعيم لسكانها ضد كورونا بـ2.1 مليون جرعة

انطلقت في روسيا عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، اليوم الاثنين، والتي ستشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك، حيث أن عملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» أو لقاح «إيبي فاك كورونا».

وكانت عمليات التطعيم قد بدأت بروسيا في 10 ديسمبر الماضي، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان، وفي 13 يناير الحالي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقال إلى التطعيم الشامل.

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، التي تترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوي، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد اعتبارا من 18 يناير الجاري وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت أنه سيتم تخصيص حوالي 2.1 مليون جرعة من اللقاح لطرحها للتداول الجماهيري بحلول نهاية شهر يناير، مؤكدة أن بلادها تملك الموارد الكافية لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين آنا بوبوفا، إنه يتعين تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا بشكل يسمح بتكوين المناعة الجماعية لدى السكان مع بداية الخريف، عندما تبدأ أمراض البرد بالانتشار على شكل وباء، مشيرة إلى أن التطعيم يمكن أن يغطي في السنة الأولى 60% من سكان البلاد.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطنين أنه تم إجراء أكثر من 97 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بداية تفشي الوباء.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الاثنين، أنه تم إجراء 373 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وحدها وأن 617 ألفا و328 شخصا لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم روسيا للاشتباه بإصابتهم بالفيروس

وسجلت روسيا 22 ألفا و857 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و591 ألفا و66 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا في بيان له اليوم الإثنين أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 471 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 66 ألفا و37 وفاة.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3679 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3287 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1381 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحا أن 18 ألفا و333 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى مليونين و978 ألفا و764 شخصا.