روسيا تعلن استعدادها لتزويد مصر بتكنولوجيا تصنيع لقاح كورونا

أعلنت سفارة روسيا في مصر أن موسكو مستعدة لتزويد مصر بلقاح «سبوتنيك V» الروسي، وتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيعه للقاهرة، بحسب روسيا اليوم.

وقالت السفارة، عبر موقعها على تويتر، إن روسيا منفتحة على التعاون الفوري مع مصر وتسليمها كميات كبيرة من لقاح «سبوتنيك V» الشهر الجاري في حال الاستكمال السريع لإجراءات التسجيل.

وأشارت السفارة إلى أن روسيا مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة.

وأشار دبلوماسيون روس إلى أن هذا لن يسمح فقط بتوسيع حملة التطعيم، بل سيساعد أيضا في تطوير إمكانات التجارة الخارجية والاقتصادية لأصدقائنا المصريين.

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وأضافوا: اتضح من التجارب السريرية والتطعيم الجماعي بهذا اللقاح في روسيا ودول أخرى، أن «سبوتنيك V» هو واحد من ثلاثة لقاحات بفاعلية تزيد عن 90 في المئة في العالم»، ولا يتطلب هذا اللقاح لتخزينه ونقله معدات خاصة باهظة الثمن، حيث يمكن تخزينه ونقله في درجات حرارة تتراوح من 2 إلى 8 درجات مئوية، مما يسهل توصيله حتى إلى المناطق النائية في العالم.

وبحسب موقع الشركة المصنعة، فإن «سبوتنيك V» هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان، وهو مصنف حاليًا ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية لأفضل 10 لقاحات مرشحة تقترب من نهاية الاختبارات السريرية وبدء الإنتاج الموسع.

وقد ثار جدل في الأوساط الغربية عقب الإعلان عن هذا اللقاح، حول مدى كفاية التجارب التي مر بها، إلا أن روسيا اعتبرت أن هذه الاتهامات تحركها دوافع سياسية هدفها التشكيك في هذا الانجاز الروسي، لصالح شركات اللقاحات الأخرى الغربية.