في ذكراهما.. قصة يوأنس السادس وبنيامين الثاني

يحيي الأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، بحسب السنكسار الكنسي، ذكرى وفاة اثنين من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يوافق اليوم بحسب التقويم القبطي 11 طوبة لسنة 1737 قبطي، وبحسب السنسكار الكنسي، توفي في مثل هذا اليوم كل من: "البابا يوأنس السادس البطريرك الـ74 للكنيسة، والبابا بنيامين الثاني البطريرك الـ82 للكنيسة".

البابا يوأنس السادس.. تاجر تولي كرسي البطريرك

ويذكر السنكسار، أن البابا يوأنس السادس، اسمه الأصلي يوحنا أبو المجد، وهو علماني ولم يكن راهبا، وكان من أسرة ذات ثراء كبير، وكان يشتغل بالتجارة وكان له وكالة بمدينة مصر كما كان يمتلك مصنعًا للسكر وطواحين وأملاك كثيرة، وجلس على الكرسي البابوي في 29 يناير 1189 ميلادي، وتوفي في 7 يناير 1216 ميلادي، وظل على الكرسي البابوي 26 سنة و11 شهرا و8 أيام، وخلى الكرسي البابوي قبله 19 سنة و5 أشهر و10 أيام، وكان يتخذ من الكنيسة المعلقة بمصر القديمة مقرا للكرسي البابوي، ودفن في كنيسة الدرج، وعاصر كل من "صلاح الدين الأيوبي، والملك العزيز، والمنصور، والعادل الأول، والكامل".

البابا بنيامين الثاني.. أعاد تعمير دير الأنبا بيشوي

أما البابا بنيامين الثاني، فيشير السنكسار الكنسي، إلى أنه كان راهبًا بدير جبل طرا، وكان يدعى الراهب بنيامين المصور، وسيم بطريركًا في 10 مايو سنة 1327 ميلادي، وتوفي في 6 يناير 1339 ميلادي، وخلى الكرسي البابوي قبله لمدة 11 شهرا و26 يوما، وكان يتخذ من حارة زويلة بالقاهرة مقرا للكرسي البابوي، ودفن في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وعاصر محمد بن قلاون.

ويوضح السنكسار الكنسي، أن هذا البطريرك استطاع تجديد دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون وعمره بعض الرهبان، وعمل الميرون المقدس عام 1330 ميلادي بدير أبو مقار بوادي النطرون.

كما يتزامن اليوم الثلاثاء، مع ذكرى عيد الغطاس المجيد وهو ذكرى تعميد المسيح في نهر الأردن عام 31 ميلادي بحسب السنكسار الكنسي وهو عبارة عن كتاب يقرأ في صلوات القداسات بالكنائس.