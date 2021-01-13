الكنيسة الأسقفية: نتمنى برلمانا يثري الحياة السياسية والتشريعية

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب الذي اُنتخب أمس، متمنيًا للبرلمان الجديد العمل لصالح البلاد في تلك المرحلة الدقيقة من عمر البلاد، حيث تواجه مصر تحديات داخلية وخارجية وإقليمية.

وقال «حنا»، فى بيان له اليوم: «نثق أن المستشار الجبالي بخبرته القانونية والتشريعية الواسعة سيشكل إضافة قوية للحياة النيابية المصرية ذات التاريخ العريق، إذ يعتبر البرلمان المصري الأقدم في إفريقيا والشرق الأوسط».

وتمنى رئيس الكنيسة الأسقفية، أن يمنح الله الحكمة للنواب الجدد والقدامى، وأن يشكل مجلس النواب دفعة إيجابية للحياة السياسية المصرية تشريعيا وتنفيذيا.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس انتهوا من حلف اليمين، وبدأوا بنواب الفردي، ثم نواب القوائم، وبعد ذلك النواب المعينين، ومن ثم فاز المستشار حنفي جبالي، بمنصب رئيس مجلس النواب في الانتخابات، التى أجريت على رئاسة المجلس، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وذلك بعد حصوله على 508 أصوات من مجمل الأصوات الصحيحة 576 صوتا.

فيما ترأست النائبة فريدة الشوباشى الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونها أصغر عضوين سنًا، وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد اليوم الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

ومن المتوقع أن تعقد جلستان غدًا الخميس تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.