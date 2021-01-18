تحركات أمنية لتحديد هوية المشاركات في حفل التورتة الجنسية بنادٍ شهير

قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن تفحص الصور المتداولة على منصتي «فيسبوك» و«تويتر»، من حفل عيد ميلاد في مكان عام، يظهر فيها قطعا من الجاتوه والتورتة على شكل أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية، وسط إشارات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الحفلة نظمت داخل نادي شهير بالقاهرة.

البحث عن سيدتي التورتة الجنسية

أضاف المصدر، أن الصور المتداولة تعبر عن إيحاءات جنسية صريحة، وبالتالي يقع من نظم هذه الحفلة تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن تفحص الصور لتحديد هوية السيدتين اللاتين ظهرتا في الصور، وهما يمسكان بالأطباق التي تظهر المجسمات الجنسية، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

تحريض على الفسق

أوضح المصدر، أن القانون يحظر تلك الأفعال التي تصرح بالإيحاءات الجنسية، إذ تعد بمثابة دعوة إلى الانحلال وتحريض على الفسق، مؤكدا أن أجهزة الأمن سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخرج على القانون، لأن ما حدث فيه تعمد التحريض على الفسق، خاصة بعد تصوير هذه الصور وتداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداول عدة صور لسيدات يقومون بالاحتفال بطريقة شاذة وغير مألوفة، بحمل تورتة وقطع جاتوه، تحمل إيحاءات جنسية صريحة، تمثلت في تشكيلات بالحلوى لأعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية، داخل نادى شهير بالقاهرة، ما أثار موجة واسعة من الغضب.