أبرز تصريحات مدبولي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أهم الخطوات التى حققتها الحكومة في عدد من الملفات لتحقيق برنامجها «مصر تنطلق»، وعلى رأسها الأمن القومي والأمن المائي.

وذكر رئيس الحكومة، أن العام الماضي كان صعبًا على كل دول العالم نظرًا لتفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن تعاون الحكومة مع مجلس النواب عمل على تجنيب مصر الآثار السلبية التي عانى منها العالم.

وتستعرض "الوطن" أبرز تصريحات مدبولي أمام البرلمان، لعرض برنامج الحكومة خلال السنوات الماضية، ومدى الالتزام بالتنفيذ، جاءت كالتالي:

1- 2020 من أصعب الأعوام التى مرت على التاريخ البشري بسبب كورونا.

2- الحكومة عملت مع مجلس النواب على تجنيب مصر الآثار السلبية لفيروس كورونا.

3- الحكومة نجحت في مواجهة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.

4- حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

5- سنحقق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية في 2023.

6- جاري التوسع في إنشاء وتطوير الصرف الصحي.

7- انخفاض معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ 20 عامًا.

8- 90 مليار جنيه لمدن الجيل الرابع، منها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

9- الانتهاء من تغطية الصرف الصحي بنسبة 96% في المدن، و38% في القرى.

10- حققنا الاكتفاء الذاتى من الكهرباء والطاقة المتحددة.

البرلمان يستدعي الحكومة لعرض موقفها

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت أمس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه جاء ذلك بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وأشارت اللجنة في أولى اجتماعاتها أمس، إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.