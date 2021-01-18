مدبولي أمام «النواب»: 2020 العام الأصعب على تاريخ البشرية بسبب كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ العام الماضي من أصعب الأعوام التي مرت على تاريخ البشرية جمعاء بسبب ظهور فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في أثناء استعراضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب المصري: «التالي فإن الحكومة المصرية وبالتنسيق مع المجلس، عملت سويا على تجنيب مصر والشعب المصري الآثار شديدة السلبية التي عانى منها العالم خلال نفس الفترة».

واستكمل مدبولي: «عمر الحكومة العامان ونصف كان منهما عام شديد الاستثنائية وشديد الصعوبة في التعامل مع جائجة قاسية ومازالت تلقي بظلالها على العالم كله».