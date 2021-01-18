أحمد سالم يعلن شفاءه من كورونا: «هاجمني بضراوة دون سابق إنذار»

أعلن الإعلامي أحمد سالم عن شفاءه من فيروس كورونا المستجد، الذي أصيُب به منذ أيام، ودخل بسببه العزل المنزلي.

وكتب «سالم» عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، «الحمدلله الذي لا يحمد علي مكروه سواه وقد شفاني من فيروس كورونا اللعين، بعد أن هاجمني بضراوة وبدون سابق إنذار، ولكني الآن أتعافى تدريجيًا وأعبر مرحلة post covid بهدوء حتى لا أتعرض لأي انتكاسات».

وأضاف: «لكم مني جميعاً جزيل الشكر والحب والتقدير والعرفان لدعواتكم الصادقة لي واتصالاتكم ورسائلكم التي لم تنقطع طوال الأيام الصعبة الماضية، وأتوجه إلى أسرتي الحبيبة بالشكر والاعتذار عما سببته لهم من خوف وذعر ولكنهم كانوا داعمين لي كالعادة بكل الحب والإخلاص».

أحمد سالم يوجه الشكر لكل من دعمه بفترة مرضه

ووجه الشكر لمن ووقف بجواره، «كما أتقدم بشكر خاص إلى الأخ الأكبر الطبيب الإنسان والعالم الجليل أسطورة الأمراض الصدرية أ.د عصام جودة حسنين، والذي لم يتركني لحظة واحدة دون متابعة دقيقة، وشملني برعاية طبية فائقة وتعديلات يومية بالبروتوكول عجلت بالشفاء بأمر الله».

وأضاف: «كما أتقدم بكل الشكر الامتنان والحب والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد زيدان أستاذ الأمراض الصدرية على إشرافه الطبي المتخصص والمتميز واهتمامه الفائق وحسن متابعته لي، والدكتور كريم التركي بمستشفى أيسن بألمانيا، والأستاذ الدكتور عمرو العبد رئيس قسم الأشعة بمبرة العصافرة، والأستاذ الدكتور محمد الصاوي أستاذ التحاليل الطبية، وأتوجه إلى أسرتي الحبيبة بالشكر والاعتذار عما سببته لهم من خوف وذعر ولكنهم كانوا داعمين لي كالعادة بكل الحب والإخلاص».

واستطرد: «أخص بالشكر والتقدير والاحترام إدارة قناة القاهرة والناس، وعلى رأسها الأب الروحي طارق نور، وجميع القيادات والمديرين والزملاء المذيعين وفريق العمل والإعداد والمونتاج والتصويرعلى ما شملوني به من رعاية واهتمام ودعم كبير معتاد وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم بي، وأن أستحق كل هذه الرعاية والاهتمام والحب».

وتابع: «الحمدلله مرت الأزمة بسلام، ولكن لا زالت المحنة تحاصر الجنس البشري كله وتستدعي منا جميعا الوقاية والحرص والحذر والدعاء بزوال الغمة وشفاء المرضى وحماية الأصحاء.. وأخيرا أناشدكم مجددا بالحذر والوقاية والكمامة لأن الموضوع مش سهل خالص والفيروس أخطر مما نتخيل أو نتصور».