الإعلامي أحمد سالم يعرض فيديو لطفل يبيع الليمون: أكبر أشقائه ويعولهم

نشر الإعلامي أحمد سالم، المذيع في قناة القاهرة والناس، مقطع فيديو، عرض فيه حديثه مع أحد الأطفال الذي كان يقف لبيع الليمون أمام أحد الكافيهات الشهير، حيث عرض عليه إعطائه المال دون شراء شيئا، إلا أن الطفل رفض أن يحصل على المال دون أن يشتري الإعلامي الليمون.

وأبد "سالم" إعجابه بالطفل، وحرص على الحديث معه، وحكى الطفل أنه يبلغ من العمر 9 سنوات، وهو أكبر أشقائه، ويعمل هو وشقيقه الأصغر في بيع الليمون لتوفير نفقات حياتهم بعدما توفي والدهم.

وتابع الطفل أنه لا يتواصل مع أقاربه لغيابهم عن جنازة والديه، وترك الأطفال منزلهم في محافظة الإسماعلية، ويعيشون في شقة بمدينة بدر إيجارها 400 جنيه، بينما يحصل الطفل على حوالي 50 جنيها يوميا من بيع الليمون.

واشترى الإعلامي كل أكياس الليمون التي كان يبيعها الطفل، واختتم الطفل حديثه بكلمة "الحمد لله نعمة ورضا"، وعرض عليه الإعلامي شراء ملابس له وأنه سيأتي للقائه مرة آخرى.