مدبولي: «التضامن» قدمت 20 مليون خدمة بـ1.7 مليار جنيه في فترة كورونا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما نفذته الحكومة المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوز 1.7 مليار جنيه استفاد منها 64 مليون مواطن.

وأضاف مدبولي، في كلمته أمام البرلمان، أنَّه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لنحو 6 أشهر وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصرف الآلية وإقرار إعفاء التحويلات المالية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من العمولات والمصروفات كافة وعُدل الحد الأقصى لحسابات الهواتف المحمولة والبطاقات المدفوعة مقدما فضلًا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

وتابع أنَّ وزارة المالية وفرت 5 مليارات جنيه لدعم قطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررا وإعفاء البازرات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة لطبيعتها والسماح لاحقا للفنادق بأن تعمل الفنادق بنسبة إشغال 50% شريطة الحصول على شهادة السلامة الصحية.

وأردف، أنه جرى صرف منحة استثنائية بمبلغ قدره 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كانت مقسمة على 3 دفعات بواقع 500 جنيه للدفعة الواحدة من خلال أكثر من 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات للعمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.