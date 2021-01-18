مدبولي: الحكومة أعادت 30 ألف مصري من 100 مدينة حول العالم وقت كورونا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ما نفذته الحكومة المصرية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا إنَّ الحكومة المصرية حرصت على تخفيف العبء عن المصنعين ومجتمع الأعمال حيث خصصت 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين ودبرت 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برامج دعم الصادرات كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعات وتأجيل سداد الصريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف مدبولي في كلمته أمام البرلمان: «نجحنا في ظل هذه الجائحة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج قدموا من نحو 100 مدينة على مستوى العالم وأعدناهم كلهم بنجاح، وكنا نعمل على مواجهة الشائعات والرد عليها وتعاملت كل أجهزة الدولة في تكثيف الحملات الإعلامية للتأكّيد على المواطنين من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأنشأنا أكثر من موقع إلكتروني لهذا الغرض».

وتابع: «استصدرنا مجموعة من القوانين والقرارات بدعم مجلس النواب لمواجهة تداعيات الأزمة كان منها قراره برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الانفاق العام والتنسيق مع كل شركاء التنمية بما يسهم في التغلب على تحديات فيروس كورونا».