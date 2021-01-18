7 قرارات يوقعها بايدن يوم التنصيب منها إعادة دخول المسلمين لأمريكا

يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أوامر تنفيذية، خلال يوم التنصيب المقرر بعد غد الأربعاء، وتتعلق الأوامر التنفيذية التي سيوقعها بايدن بالاقتصاد الأمريكي وجائحة كورونا، وإلغاء قرارات للرئيس السابق ترامب، منها إلغاء قراره بشأن دخول رعايا عدد من الدول ذات غالبية مسلمة الأراضي الأمريكية.

وقال رون كلاين الذي اختاره بايدن لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض، إن ترامب سيوقع قرارات تتعلق بأزمات تتطلّب تحركا عاجلا كالتصدي لجائحة كورونا، وتدهور الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب إعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية المناخ الموقّعة في باريس.

وأوضح كلاين أن الرئيس المنتخب بايدن سيتخذ في الأيام العشرة الأولى من ولايته تدابير حاسمة للتصدي لهذه الأزمات ولتجنيب البلاد أضرارا طارئة لا يمكن إصلاحها، ولاستعادة أمريكا مكانتها في العالم، وفقا لقناة «سكاى نيوز».

وفيما يلى أبرز الأوامر التنفيذية التى سيوقعها بايدن فى يوم التنصيب:

1- إلغاء قرار ترامب بشأن دخول رعايا عدد من الدول ذات غالبية مسلمة الأراضي الأمريكية.

2- إجراءات جديدة للتصدى لجائحة كورونا.

3- تسريع حملة التطعيم ضد وباء كورونا.

3- إجراءات لمواجهة تدهور الاقتصاد الأمريكي.

4- لم شمل الأطفال الذين فصلوا عن أسرهم على الحدود مع المكسيك.

5- إلزام ارتداء الكمامات في المؤسسات الفيدرالية وعلى متن وسائل النقل بين الولايات.

6- خطة هجرة إلى الكونجرس خلال أول 100 يوم له في منصبه ستهيأ الطريق للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين.

7- إعادة أمريكا لاتفاقية باريس للمناخ بعد أعلن ترامب انسحابه منها.