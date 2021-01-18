عبير موسي: التعديل الوزاري انقلاب على البرلمان التونسي

وصفت رئيسة كتلة «الحزب الدستوري الحر» في تونس، عبير موسي خلال مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق من اليوم، التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أمس الأول السبت، بـ«الانقلاب» على البرلمان والدستور التونسيان لأن المشيشي لم يعرض الحكومة على تقييم البرلمان، وفقا لما ذكرته «إذاعة موزاييك» التونسية.

وكان المشيشي، أجرى مساء أمس السبت، تعديلا وزاريًا واسعًا شمل 11 حقيبة وزارية.

وشهدت عدة ولايات تونسية مساء أمس الأحد، أعمال شغب واقتحام وسرقة محلات تجارية وغيرها من الممتلكات الخاصة والعامة.

وعاد الهدوء صباح، اليوم، إلى شوارع مدينة سليانة شمال غربي البلاد، بعد تجدد المواجهات لليلة الثالثة على التوالي بين عدد من الشبان وقوات الأمن.

وتمكنت قوات الامن التونسية، من إلقاء القبض على 14 شابا، خلال أعمال الشغب.

وكانت الوحدات الامنية بـ«سيدي بوزيد» وسط البلاد، قامت أمس الأحد، بإلقاء القبض على أكثر من 20 شخصا، للاشتباه في مشاركتهم في أحداث الشغب التي شهدتها الولاية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، محمد زكري، قال مساء أمس الأحد، لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، إن الوحدات العسكرية قامت بتعزيز تواجدها بسوسة والقصرين وبنزرت، من أجل حماية المقرات السيادية، تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد.

من جانبها، قالت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» جليلة بن خليل، اليوم، إن التجمعات التي شهدتها البلاد جراء الاحتجاجات بعدد من الولايات التونسية ستؤجج انتشار العدوى بالفيروس.

وأوضحت بن خليل، أن التداعيات الصحية ستظهر بعد مرور 10 إلى 15 يوما إذ سيسجل ارتفاعا في حصيلة المصابين بكورونا، وفقا لما ذكرته قناة «نسمة» التونسية.