تجدد أعمال الشغب في تونس وانتشار وحدات الجيش أمام المنشآت الحيوية

انتشرت وحدات من الجيش التونسي أمام المنشآت الحيوية ومقرات السيادة بولاية سوسة، إثر تجدد أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الأمن يتصدى لمحاولات نهب مراكز تجارية في ولاية منوبة، وفقا لما نقلته قناة «العربية».

ووقعت مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف التونسية، وذكرت إذاعة «موزاييك»، أن الأمن يمنع محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة.

وكان وقع كر وفر في سليانة بين الأمن ومحتجين يستخدمون المولوتوف، وفقًا لما ذكرت صحيفة «الشروق» التونسية.