فيديو.. مصر ترسل طائرة مساعدات طبية للأردن بتوجيهات من الرئيس السيسي

أصدَرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تمّ تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلك المساعدات جاءت انطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.