مدبولي عن إنجازات الحكومة: حرصنا على جاهزية واستعداد القوات المسلحة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعض إنجازات الحكومة في المحاور التي قدمتها الحكومة كمحاور لعمل الحكومة، مبينًا أنَّ المحور الأول كان حماية الأمن القومي المصري والذي يتضمن تحقيق الاستقرار الأمني.

وتابع مدبولي: «لقد حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري فضلًا عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية».

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء في أثناء استعراضه برنامج الحكومة أمام مجلس النواب المصري.