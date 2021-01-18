التنمية المحلية: الشوارع ستشهد تغيرا كبيرا بعد 3 شهور في مهنة السايس

قال الدكتور خالد قاسم ،مساعد وزير التنمية المحلية، أن كل المحافظات بدأت فى تطبيق قانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية من وزير التنمية المحلية.

وأضاف الدكتور خالد قاسم لـ«الوطن» بأن المحافظات بدأت تعد لتنفيذ القانون من شهر يوليو الماضى، وفى غضون 3 شهور سيشهد الواقع تغير كبير وعدم وجود ظاهرة السايس العشوائى أو أى صور لابتزاز المواطنين، فلا يتعامل صاحب السيارة مع أى شخص بالشارع إلا المرخص له ويرتدى زى موحد للسايس عليه بادج واضح بعلامة الترخيص.

لوحات ارشادية بأسعار الانتظار

مشيرًا إلى أنه سيتم وضع لوحات ارشادية بأماكن الانتظار، والفئات وأسعار الإنتظار لكل ساعة لافتًا إلى أن الأسعار تحددها اللجان الموجودة بالمحافظات ويتم إعلانها للجميع لمنع أى تلاعب، وفى حالة وجود تجاوز فى الاسعار من قبل السايس سيقع تحت طائلة القانون حيث يعاقب بالحبس وفق القانون مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

مؤكدًا بأن كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل على مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، تضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة للمخالفة مرة أخرى.

تسعيرة الانتظار تحددها المحافظات وفق الوضع الاقتصادى

وأِشار إلى أن أسعار تنظيم انتظار السيارات تحددها كل محافظة وفق الاحوال الاقتصادية لكل منطقة، مع مراعاة البعد الاجتماعى لكل منطقة فلا تتساوى منطقة راقية مع منطقة شعبية.

لافتًا غلى أن اللجان الموجودة بالمحافظات تتلقى الطلبات من كل الراغبين أوالعاملين فى مهنة سايس وتستغرق نحو شهر فترة تقديم الأوراق والبت فى الطلب، موضحًا أن هذا القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة، وعدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وأيضا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهه المختصه.