مصدر بـ«القاهرة»: رخصة سايس متاحة للرجال والإناث بشروط

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروف إعلاميا «قانون السايس» يفتح الباب للجنسين للعمل من ذكور وإناث.

وأضاف المصدر أن الاشتراطات المطلوبة للحصول على رخصة سايس تتضمن صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساريا، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات، بالإضافة إلى تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا، وتقديم صورة من رخصة قيادة سارية، و صحيفة الحالة الجنائية،و شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة ومن تنطبق عليه الشروط ويرغب فى العمل فى تلك المهنة عليه التقدم.

وأضاف لـ«الوطن» أن الأولوية فى التقديم للعاملين فى هذا النشاط منذ فترة طويلة لتقنين أوضاعهم وعليهم سرعة التقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة حتى لا يكونوا مخالفين ويقعوا تحت طائلة القانون فلن يسمح لأى شخص بابتزاز المواطنين أو العمل بشكل عشوائى، كما لن يسمح لشخص مدمن ممارسة المهنة وذلك وفق اشتراطات التقدم لمهنة سايس، لافتا إلى أنه يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص، وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم، وفي حالة انقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأن لم تكن.

وأشار الى أنه من حق اللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا أو دائمًا في حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.