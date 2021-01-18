حصاد الأسبوع الأول للنواب.. المواطن ورد الجميل لـ«أسر الشهداء» أوليات

"المواطن أولا.. ورد الجميل لأسر الشهداء" رفع مجلس نواب 2021، هذا الشعارفي أول جلسات دور الانعقاد الأول، ليعلن عن أولياته بشكل مبكر للحكومة بعد استدعائها لعرض كشف حساب عن برنامجها خلال الفترة الماضية. وقد شهدت الجلسات الأولى تقدم عدد من النواب بطلبات احاطة وبيانات عاجلة حول عدد من القضايا التي تهم المواطنين، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

الرقابة على الحكومة

المواطن والعلاقة المتوازنة مع الحكومة، كانت من أوليات المجلس منذ اللحظة الأولي، وظهر ذلك في عدة مشاهد، كان أبرزها حديث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس عقب فوزه بمنصب برئاسة المجلس قائلا:" إن دوركم الرقابي على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن مسؤوليتكم في مجال التشريع، ولا يخفى على فطنتكم أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنة حتى تؤتى ثمارها، فلا تميلوا كل الميل أو تتشددوا بلا حدود، ولا تبالغوا بالتهويل أو التهوين، بل كونوا بين ذلك قواما، وأساس تلك الرقابة المتوازنة، والفصلُ المرنُ بين السلطات، حيث تراقب كل سلطة من سلطات الدولة نظيرتها، بهدف تحقيق الصالح العام، وهو ما يتعينُ أن تتسمَ تلك الرقابة بطابع التعاون والتضافر من أجل الإصلاح والتطوير، لا أن تقوم على مجرد التربص واصطياد الأخطاء".

الحكومة وكورونا

أما المشهد الثاني فكان مطالبة عدد من النواب تخصيص جلسات لمناقشة أداء الحكومة في أزمة فيروس كورونا المستجد، والتعرف علي الإجراءات التي اتخذتها لوقف انتشار هذا الوباء، وهو ما رد عليه رئيس المجلس حينها قائلا:" كل المواضع ستطرح للمناقشة عقب انتخاب اللجان النوعية لمجلس النواب.

استدعاء

المشهد الثالث كان قرار اللجنة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموافقة حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية، باستدعاء الحكومة لعرض كشف حساب عن عملها وما حققته ببرنامج "مصر تنطلق"، وهو ما استجابت له الحكومة بشكل فور بحضور المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام النواب لعرض تقرير عن عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، بينما سيلحق به 8 وزراء سيمتثلون أمام الجلسة العامة لعرض كشف حساب عن برنامج كل وزارة علي مدار الأيام المٌقبلة.

صندوق أسر الشهداء

المشهد الرابع كان بمثابة رد جميل لأسر الشهداء، فالمجلس النيابي الجديد الذي لم يمر على انعقاده سوي أيام قليلة. وكان أولي تشريعاته التي وافق عليه "صندوق أسر الشهداء والذي منح امتيازات عديدة لهم أبرزها كان توفير منح دراسية لهم بكافة المراحل التعليمية وتقديم خدمات صحية جيدة لهم.