محافظ بني سويف يتابع أعمال تطوير كورنيش النيل

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعا بمسئولي تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بالمنطقة السفلية، وهي المرحلة الثانية بعدما تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الجزء العلوي من منطقة الكورنيش بطول 5 كم، في حضور الدكتور عاصم سلامة و بلال حبش نائبي المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والعقيد تامر أبو بكر بإدارة المشروعات بالهيئة الهندسية وعدد من التنفيذيين المعنيين وأعضاء المكتب الفني.

وناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالجزء السفلي من الكورنيش بطول 1.5 كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، اليوم، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز لكافة المواطنين، وذلك وفق التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل.

من جانبهم، استعرض مسئولو التنفيذ معدلات ونسب تنفيذ المشروع، حيث تم البدء في أعمال العزل والتشطيبات الداخلية بمبني الخزان الأرضي، والانتهاء من أعمال الهيكل الخراساني والفواصل الإنشائية، والانتهاء من مخرج مواسير الميكانيكا بنسبة 50%، وفيما يتعلق بمبني بوابة 1 تم الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي، وجاري صب أعمدة الدور الأول، وتشطيب مخارج أعمال الكهرباء بنسبة 45%.

كما تم البدء في سقف الدور الأول بمبني بوابة 2 مع الانتهاء من الهيكل الخراساني، ومخارج أعمال الكهرباء بنسبة 50%، وجارى التجهيز للبدء إنشاء مبني بوابة 3 مع الانتهاء من الأعمال، وتم العمل بالعزل الداخلي والبدء في أعمال التشطيبات الداخلية داخل مبني بوابة 4 والانتهاء من الأعمال السابق ذكرها بنسبة 65% ، بالتوازي مع أعمال صب أعمده أعلي المحلات، وتم صب أعمدة الدور الأخير في مبني المطعم والانتهاء من سقف الأرضي والرمبات والسلالم بنسبة 50%، بالإضافة إلي أعمال النافورة الأرضية وغيرها من أعمال.