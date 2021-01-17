فريق طبي يجري 24 عملية قسطرة قلبية في 16 ساعة بـ«تخصصي بني سويف»

نجح فريق قسطرة القلب بمستشفى بني سويف التخصصي في إجراء 24 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد على نفقة التأمين الصحي ونفقة الدولة، وتضمنت قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات للحالات التي نُقلت إلى الرعاية المركزة للقسطرة، وجميعهم في صحة جيدة وجاري المتابعة لحين خروجهم من المستشفى.

وتكون الفريق الطبي من الدكتور ياسر جمعة أستاذ القلب بكلية طب عين شمس، واستشاري القسطرة القلبية بالمستشفى، والدكتور محمود عبدالعزيز رئيس قسم القسطرة، والدكتور شريف مجدى اخصائي القلب بالمستشفى.

وقال الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، في تصريحات، اليوم الأحد، إن فريق قسطرة القلب بالمستشفى على مدار 16 ساعة متواصلة قام بإجراء 24 عملية قسطرة قلبية، حيث تم عمل قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات للحالات، وخرجت الحالات إلى الرعاية المركزة للقسطرة في صحة جيدة وتم متابعتهم لحين خروجهم من المستشفى، لافتًا إلى أن ذلك في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وبناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ووجّه مدير عام المستشفى التخصصي الشكر لجميع العاملين بقسم القسطرة بالشكر على ما بذلوه من مجهود في خدمة المرضى، مؤكداً أنه تم إجراء جميع الحالات في إطار المباراة الرئاسية القضاء على قوائم الانتظار على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي دون تحميل المريض أي أعباء مالية.

وأضاف مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، أن كل العاملين بالمستشفى لن يدخروا جهدًا نحو خدمة المرضى وكل المواطنين بمحافظة بني سويف، وتقديم الخدمة الطبية المرجوة التي تنشدها الدولة في ظل تعاون وتكاتف المنظومة الصحية بالمحافظة تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الإقليم.