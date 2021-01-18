محلل سياسي: ليبيا تحتاج لخبرات سياسية لقيادة البلاد للاستقرار

قال محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي، إن النجاح الذي وصلت له اللجنة الاستشارية الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبي فى التوصل عبر المحادثات التى جرت بمقر المنظمة الدولية في جنيف إلى اتفاق حول آلية مقترحة لاختيار سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، مبشر للغاية في الوصول لحلول تضمن استقرار الدولة والبلاد في الفترة المقبلة.

وأضاف الزبيدي، أن النجاحات شارك فيها عدد كبير من الشخصيات التي تحظى بتوافق لدى القبائل الليبية والمواطنين وأيضا سيف الإسلام القذافي، موضحا أنه رغم الانتقادات التي يواجهها لا يزال لديه مؤيدين في ليبيا ما يدفعه إلى محاولة العودة إلى المشهد السياسي كلاعب أساسي من جديد، بعد التطورات التي شهدتها البلاد على الصعيد الأمني والسياسي، وسط توقعات بزخم كبير تشهده انتخابات رئاسية وبرلمانية تُقبل عليها البلاد.

وتابع: «بعد مضي سنوات عجاف من التدخل الخارجي الذي دمّر ليبيا يجب أن يأتي الوقت لتنتهي الأزمات ويتم قيادة البلاد لتوحيد المناطق المفرقة وإخراج المحتل التركي خارج البلاد.

وأشار إلى أن الليبيين يختلفون حول الحظوظ في تولي السلطة في بلاده، فبعضهم يرى بحسب مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن الشعب الليبي يريد وجها مألوفا غير متصلاً بحكومة السراج غير المعترف بها من قبل الليبيين والتي فتحت أبواب ليبيا للجماعات المسلحة والمستعمر التركي الذي يُرسل الأسلحة باستمرار الى ليبيا، مخالفًا كل القوانين الدولية بوقف إطلاق النار ويعرقل محاولات الوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وتابع المحلل السياسي الليبي، أن المراقبين والسياسيين يعتبرون أن هناك إمكانات سياسية لقيادة البلاد في السنوات المقبلة والخبرة الطويلة والأعوان في السياسة وشؤون الحكم وفرصة النجاح في حل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، خاصة بعد إخفاق الحكومة غير المعترف بها بعد الثورة، وتراجع البلاد خلال الفترة المقبلة وكل ذلك يجعل ليبيا تحتاج الى شخصية محنكة وذات خبرة سياسية لقيادة البلاد وتكون أيضا مثال للنزاهة والوطنية والخبرة.