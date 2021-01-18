أبرز معلومات عن «كاوبوي ترامب» المسؤول المتورط في اقتحام الكونجرس

أعلنت وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على مسؤول من ولاية نيو مكسيكو تعهد بالسفر مسلحا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية اعتقال كوي جريفين، مفوض مقاطعة نيو مكسيكو، في واشنطن، ومؤسس مجموعة تعرف بـ «كاوبوي ترمب» بتهم تتعلق باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم 6 يناير.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن جريفين:

1- جريفين تعهد بالعودة ثانية إلى مبنى الكابيتول في 20 يناير، خلال اجتماع لجنة المقاطعة الأسبوع الماضي.

2- قال إنه سيحضر مسدسين إلى واشنطن، متمسكا بما زعم أنها «حقوقه المنصوص عليها في التعديل الثاني من الدستور الأمريكي».

3- شرطة الكابيتول احتجزته بعد ظهر 17 يناير 2021.

4- صدرت بحقه مذكرة توقيف لدوره في أعمال الشغب التي شهدتها أروقة مبنى الكابيتول في 6 يناير.

5- مكتب التحقيقات في واشنطن وضعه قيد الحجز في بلوك 400 من شارع نورث كابيتول.

ومن جانبها حولت سلطات واشنطن العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية منطقة أمنية، ونصبت حواجز إسمنتية ووضعت أسلاكاً شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونغرس الذي تعرّض في 6 يناير لعملية اقتحام نفذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأتى هذا الاستنفار فيما تخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.