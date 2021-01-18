مصيلحي: تنقيح الأسماء وراء خفض عدد المستفيدين من التموين

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن عدد المستفدين من الدعم التموينى لم يقل كما يتخيل البعض، وأن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكذلك كان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعا، أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأء هو ما تم استبعادها .

70% من المواطنين يحصلون على دعم الخبز

وأشار وزير التموين خلال إلقاء بيانه أمام جلسة مجلس النواب ، أن عددنا 100 مليون،يحصل نحو 70% من المواطنين على دعم الخبز، وهو أمر جيد.

وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الإنضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم اليكترونيا دون تدخل بشرى.

وتابع، أصدرنا مؤخرًا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا بناء على قاعدة بيانات وزارة التضامن.

نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا

وكشف مصيلحى عن أن اجمالي السعات التخزينية في الصوامع في نهاية عام 2017 بلغ 2.9 مليون طن والأن بلغت 3.3 مليون طن بزيادة 500 ألف طن تخزين، فضلا عن مشروعات الصوامع الحقلية المزمع انشائها حيث تم التعاقد علي أول 6 صوامع مع الانتاج الحربي باجمالي 130 مليون جنيه وجاري العمل فيهم الأن.