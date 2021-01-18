عاجل.. مصدر: تحديد هوية مصور «التورتة الجنسية» بنادي الجزيرة وجار ضبطه

قال مصدر مطلع إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد القائم على تصوير ونشر صور حفلة التورتة الجنسية فى نادي الجزيرة، وجار ضبطه لاستجوابه، والوقوف على ملابسات تصوير حفل عيد ميلاد إحدى العضوات، ونشر الصور التى أثارت استياء قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن ما قامت به عضوات النادي، يضعهن تحت طائلة القانون، حيث تعمدن إظهار قطع من الجاتوه المشكلة على هيئة أعضاء تناسلية، في سلوك مشين وفاضح، يعرضهن للمساءلة القانونية، بعيدا عن التحقيقات الإدارية التي تجريها إدارة النادي.

وأشار المصدر إلى أن المتابعة المستمرة لمواقع التواصل الاجتماعي، رصدت تداول صور لعضوات في نادي الجزيرة، أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن، وظهرن يمسكن بقطع من الحلوى على هيئة أعضاء تناسلية، ويتبادلن الضحك، فيما اضطلع أحد الاشخاص بالتصوير، وتحركت أجهزة الأمن فور تداول الواقعة دون انتظار تقدم أي بلاغات، وتمكنت من خلال التحريات وفحص عدد من الكاميرات، من تحديد هوية 3 من عضوات النادي، فضلاً عن القائم على التصوير والنشر.

وتابع المصدر بالتأكيد على تمكن أجهزة الأمن من تحديد أماكن تردد وتواجد المتهم، وانطلقت مأموريات من أجهزة الأمن تمهيدا لضبطه.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداول عدة صور لسيدات يقومون بالاحتفال بطريقة شاذة وغير مألوفة، بحمل تورتة وقطع جاتوه، تحمل إيحاءات جنسية صريحة، تمثلت في تشكيلات بالحلوى لأعضاء تناسلية ذكورية وأنثوية ما تسبب في موجة غضب واسعة.