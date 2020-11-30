ساويرس ينفي الاستحواذ على نادي الجزيرة: "مبسوط بـzed ومش هشتري تاني"

دافع المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عن مجلس إدارة نادي الجزيرة الذي يتبنى فكرة الاعتماد على المطورين العقاريين لافتتاح الفروع الجديدة والهجوم الذي واجهه.

وقال ساويرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on": "النادي لا يتحمل تكاليف بالنسبة إلى افتتاح فروع جديدة، والمطور العقاري هو من يتولى الأمر، وفي نفس الوقت يريد الأعضاء تحسين جودة الخدمات في الوقت الذي تزيد فيه موارد النادي، ورئيس النادي يسوق النادي".

وأضاف: "اللي بينتقد يديني حل، والانتقاد من أجل الانتقاد لا معنى له، والاستثمار الرياضي هو استثمار طويل المدى وانتقاد رئيس نادي عشان التطوير العقاري ملهوش معنى.

وتابع، أن فكرة التطوير العقاري مهمة وتسهم في زيادة إيرادات الأندية، قائلا: "التطوير العقاري بيجيب إيرادات لأي أندية".

ووجه رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، قائلاً: "متخليش حاجة توقفك وبلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالي أسهل حاجة في الدنيا النقد وأصعب حاجة في الدنيا العمل".

وعلى صعيد آخر نفي ساويرس أن يكون لديه خطة مستقبلية للاستحواذ على أندية أخرى في الفترة القادمة: "لا خلاص عندنا النادي زيد بتاعنا ومبسوطين بيه أنا بتكلم عن فكرة نادي الجزيرة التي يلجأ لفكرة التطوير العقاري".

وأتم: "أسهل حاجة في الدنيا دي هي النقد وأصعب حاجة هو العمل، لدرجة إني تبرعت لنادي الجزيرة بحاجات تكلفت عشرات الملايين، وألاقي حد داخل يقول إني هستحوذ على النادي، هيكرهوا الناس يعملوا الخير أو أي حاجة".