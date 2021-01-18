اللجنة الدينية بمجلس النواب تعلن خطة عملها فى دور الانعقاد الأول

انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بـ مجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة إلى الإتفاق على محاور خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الآول وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم، والتى شملت عددًا من المحاور، وجاء فى مقدمتها مؤسسة الآزهر الشريف، والتعليم الأزهرى والذي يشمل المعاهد الدينية والتعليم الجامعى، ومستشفيات جامعة الآزهر.

إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى

كما شملت الخطة وزارة الآوقاف والمساجد ودور العبادة، وشئون الدعوة الإسلامية وتضمنت الدعوة فى الداخل والخارج.

وأكدت اللجنة أنه سيتم بحث مدى إمكانية إعداد موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى، وأخرى لإبراز جوانب العظمة والرقى فى الحضارة الإسلامية بالاشتراك مع المؤسسات المعنية بذلك.

كما اتفقت اللجنة على بحث سبل تنقية الخطاب بما يتناسب مع إدراك علماء الدين للواقع الذى نعيشه وضمان ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام ومنهجه الوسطى المعتدل.

دراسة مشكلة زواج القاصرات وتطوير مستشفيات الازهر

وقالت اللجنة أنه سيتم دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التى تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الآزهر ،ورسالته التى يتبناها، وكذلك مناقشة أليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف ورفع كفاءة الطلاب الآزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه.

كما قررت اللجنة دراسة مشكلة زواج القاصرات وحلها من خلال لجنة مشتركة من الأزهر الشريف والأوقاف للحد من أثاره السلبية على المجتمع وتداعياته الخطيرة.

كما قررت اللجنة على وضع أليات لتعظيم الاستفادة من المستشفيات التابعة لجامعة الآزهر ودراسة إمكانية تطبيق وتعميم استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعليم الأزهرى مثل التابلت، اللوحات الذكية، التعليم عن بعد، بنوك المعرفة.

كما أكدت اللجنة على ضرورة متابعة التعليم الأزهرى الجامعى وإصلاحه وما قبل الجامعى والعمل على إصلاح العملية التعليمية بجميع أركانها والاهتمام باللغات الأجنبية بما يضمن وجود خريج أزهرى قادر على القيام بالدور المنوط به فى المجتمع من نشر الفكر الصحيح.