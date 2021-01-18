شعراوي: صرفنا 90 مليار جنيه لخدمة 60 مليون مواطن خلال عامين

في أول حضور له أمام النواب، قال محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، في عرضه لتوضيحات حول أداء وزارته خلال بيان الحكومة، إن الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 شهدت انفاق 90 مليار جنيه أفادت 60 مليون مواطن.

وأوضح شعرواي، أن تنفيذ هذه المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكباري المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وإحداث رواج اقتصادي ، والحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه ، كما تولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات ، وعوائد استرداد حق الشعب في أملاك الدولة، وعوائد التصالح في مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن خلال فترة برنامج الحكومة منذ يوليو 2018 تم صرف 21 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9000 كيلومتر وتنفيذ عدد 75 كوبرى للسيارات والمشاة لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية، أفادت 25 مليون مواطن.

وتابع، أنه ذلك هدفه تيسير حركة المرور على المواطنين، وسرعة نقل المنتجات والحاصلات الزراعية لإحداث رواج إقتصادي ، وتسهيل حركة الإنتقال والحفاظ على الأرواج والممتل ومستهدف خلال العامينو القادمين رصف ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الطرق المحلية، تنفيذ 100 كوبري للسيارات والمشاة للتيسير على المواطنين بقيمة 25 مليار جنيه.