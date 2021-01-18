النائب مصطفى سالم: ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز

أكد مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما فقط، أثر على حصة الأسر في الحصول على العيش.

وطالب خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

تخفيض وزن رغيف العيش أثر على حصة الأسر

وأشار إلى أن وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، وقال: أن هولاء المواطنين تم استبعادهم بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ،ومن ثم ارتفاع استهلاك الفاتورة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

واستطرد سالم قائلا: أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبا بإعادة فتح التظلمات، قائلا: الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز.

واشتكى النائب مصطفى سالم من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز التي تصل إلى 100 الف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.

ووجه مجلس النواب، أمس التحية لمجلس النواب السابق، ونظرت اللجنة فى أولى أجتماعاتها اليوم، عددا من الموضوعات المتنوعة أيضاً، وشمل الموضوع الأول: التشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

وأكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد 2021، الذي جرى انتخابه، رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.