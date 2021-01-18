عزة هاشم: وحدة الدراسات البرلمانية تستهدف دعم النواب وتثقيفهم

أوضحت الدكتورة عزة هاشم، الخبيرة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن فكرة إنشاء وحدة الدراسات البرلمانية، بهدف ترسيخ أسس الممارسة البرلمانية المسؤولة، المستندة على أرض الوقع، من خلال طرح موضوعي وعلمي لمختلف القضايا الوطنية والتنموية، التي من الممكن أن يواجهها نواب البرلمان، بهدف دعم الأداء البرلماني من ناحية ودعم النواب من ناحية أخرى.

الوحدة تقدم خدمات استباقية واستشارية

وأضافت «هاشم»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الاثنين، من برنامج «الآن»، المذاع على شاشة «extra news»، أن الهدف من الوحدة، أن تكون داعما لنواب البرلمان، لافتة إلى أنها وحدة استشارية، تقدم للنواب خدمات مختلفة، تنقسم إلى قسمين بين خدمات استباقية وخدمات استشارية، موضحة أن الأولى قائمة على ورش العمل ودورات التدريب والإصدارات الدورية الشهرية، أما الثانية فقائمة على فكرة أن نكون أكثر استجابة لمطالب النواب بخصوص ما يطرأ من قضايا من الممكن دراستها من خلال الوحدة.

الارتقاء بالوعي والثقافة البرلمانية

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل لرفع مستوى الارتقاء بالوعي والثقافة البرلمانية، بالنشر والتعريف بمهام المؤسسات البرلمانية وتأصيل تلك الثقافة، بالإضافة إلى ترسيخ المفاهيم والمبادئ الصحيحة القائم عليها العمل البرلماني، وكذلك تعريف النواب بالمفاهيم الأساسية لأدوارهم، من أدوات المخاطبة والمحاسبة، وكيفية تحليل البيانات الحكومية وكيف يمارسوا دورهم الرقابي.

وأكملت: على الجانب الأخر، الوحدة ستقوم بدورها في طرح القضايا الهامة، التي يمكن تداولها، أو العرض النقدي لأداء نواب البرلمان في قضايا بعينها، فالوحدة ستصدر تقريرا شهريا يقدم تحليل للجلسات البرلمانية خلال هذا الشهر، والقضايا التي تم طرحها، وما يمكن تقديمه بهذا الصدد.

وواصلت أن الوحدة ستتابع بشكل جيد كل الجلسات وما يقدم خلالها وما يثار بها، بالإضافة إلى أن الوحدة تمتلك فريقا بحثيا وفريقا من الخبراء وفريقا آخر من الاستشاريين بمختلف التخصصات، وهذا ما يعطينا أدوات تساعدنا أن نمارس دور في دعم الأداء البرلماني من ناحية ودعم النواب من ناحية أخرى.