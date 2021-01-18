رئيس النواب يوافق على طلب زعيم الأغلبية بتأجيل عقد اللجان البرلمانية

طالب المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل اجتماعات اللجان البرلمانية خلال الجلسات المحدده للاستماع إلى بيان وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وقال رشاد خلال الجلسة البرلمانية اليوم، أنه نظرًا لأهمية النقاشات التي تدور في الجلسات العامة، والتي لايمكن معها أن يترك النواب التفصيلات شديدة الأهمية في النقاشات تحت القبة، من أجل حضور اجتماعات أخرى هامة في اللجان.

أشرف رشاد يقترح السماح للجان بالانعقاد حال حضور الوزراء

واقترح النائب أشرف رشاد أن يتم تأجيل اجتماعات اللجان لفترة لاحقة، وألا يتم السماح إلا للجان التي يحضرها الوزراء فقط، وأن تعقد في الخامسة مساءًا، ووافق رئيس المجلس على هذا المقترح.

وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، اليوم إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية لمناقشته.

وكانت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، التى ترأستها النائبة فريدة الشوباشى، الأسبوع الماضي، باعتبارها أكبر الأعضاء سناً، قد شهدت أداء النواب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين وسط إجراءات احترازية مشدّدة لمواجهة جائحة كورونا.

وبدأت في الجلسة الإجرائية للمجلس، إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، بعد انتهاء الأعضاء من أداء اليمين الدستورية، وأعدّت الأمانة العامة لمجلس النواب، قاعة كبيرة لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى فناء البرلمان، لاستقبال النواب الجُدد قبل الدخول إلى المجلس لأداء اليمين الدستورية على مرحلتين بالتناوب، منعاً للتكدّس داخل القاعة الرئيسية، مع مراعاة جميع التعليمات والتدابير الاحترازية، والتزم جميع النواب بارتداء الكمامة، مع بداية دخولهم إلى قاعة البرلمان.

وترأست الجلسة الافتتاحية، النائبة فريدة الشوباشى، وعاونها فى إدارة الجلسة النائبان فاطمة سليم، وأبانوب عزت، أصغر الأعضاء سناً.وعقب إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس أعلنت «الشوباشى» فوز المستشار حنفى جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق برئاسة النواب بعد حصوله على 508 أصوات من بين 4 مرشحين على المنصب.