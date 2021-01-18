القصة الكاملة للتهديد الأمني وإغلاق مبنى الكونجرس الأمريكي

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، يوم الاثنين، بمنع الدخول أو الخروج من أي من مباني الكونجرس، بسبب تهديد أمني خارجي، لافتة إلى أن مسؤولين أوضحوا أن الإغلاق تم بسبب حريق على بعد عدة مبان.

وقامت السلطات الأمنية بإخلاء المشاركين في تدريبات حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، على الجهة الغربية لمبنى الكونجرس.

وجاء في إعلان لمسؤولي الاتصال الداخلي، أن مبنى الكونجرس قيد الإغلاق بسبب تهديد أمني خارجي.

ونقلت مراسلة سكاي نيوز عن مسؤولين تأكديهم أن إغلاق الكونجرس وإخلاء المشاركين في التدريبات، جاء نتيجة حريق وقع على بعد عدة مبان، ولافتين إلى أنه لا يُعتقد أنه يمثل تهديدا.

وبالتزامن مع التعزيزات الأمنية التي تتخذها السلطات المحلية والفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن، استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، يوم 20 من الشهر الجاري، بدأ أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في واشنطن، بتثبيت ألواح خشبية على واجهات منشآتهم، من جديد، وسط مخاوف من أعمال شغب.

وبعد أسبوع من اقتحام المئات من أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأميركي، وقيامهم بأعمال تخريب وشغب داخل أيقونة الديمقراطية الأمريكية، يتخوف سكان العاصمة من تجدد احتجاجات مؤيدي ترامب.

أنتوني يمتلك محل بقالة صغير في حي مجاور للكونغرس، قال لموقع سكاي نيوز عربية، إنه يفضل خسارة تكاليف الألواح الخشبية على خسارة الواجهات الزجاجية وما قد يتبعها من أعمال تخريب ونهب داخل المتجر.

وأثارت تحذيرات أطلقها مكتب التحقيقات الفدرالي إف بي آي، الاثنين، بعد تلقيه معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر إلى العاصمة واشنطن في 16 يناير، مخاوف أصحاب المتاجر، من أعمال شغب.