تعافي المخرج مرقس عادل من فيروس كورونا

قال عادل سعد، مُنتج فيلم «في عز الضهر» للفنان مينا مسعود، عن تعافي مخرج فيلمه مرقس عادل، من فيروس كورونا، بعد فترة أكثر من أسبوعين تقريبًا.

وأوضح عادل سعد، لـ«الوطن» أن مرقس عادل قد خرج من المستشفى قبل 3 أيام تقريبًا، بعد سلبية المسحة التي أجراها، ويقضي فترة نقاهة في منزله حاليًا، ومن المُفترض بدء التحضيرات لفيلم «في عز الضهر» خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وكان مرقس عادل، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، ليلة رأس السنة الميلادية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اليوم الخميس ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر 2020، المكان غرفة الرعاية المركزة في أحد مستشفيات العزل.. بعد حوالي صراع 10 أيام مع المرض في البيت بكل الطرق».

وتابع مرقس عادل: «ترى سيسدل الستار أم، وما هي الكلمة المكتوبة أو المسموعة القادمة أو ربما لم تكون.. الحياة أرخص مما تظنون.. دعواتكم أيها المحبون».

ويُشارك مينا مسعود، في أول تجاربه بالسينما المصرية، من خلال فيلم «في عز الضهر» وهو من تأليف كريم سرور ويخرجه المخرج مرقس عادل.

مؤتمر صحفي

وكان مينا مسعود، قد أعرب عن سعادته البالغة بعد وصوله القاهرة قبل أسبوع تقريبًا، إذ قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «سعادتي لا توصف بوصولي لبلدي مصر البلد الذي ولدت وتربيت فيه، وسأحقق أمنية من أمنيات حياتي حين ما أشارك في تصوير فيلم مصري وهو في عز الضهر».

وأوضح أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القليلة المُقبلة، بشأن الكشف عن جميع تفاصيل الفيلم الجديد «في عز الضهر» وكذلك فريق العمل، مع اتباع الإجراءات الاحترازية مع كورونا.»