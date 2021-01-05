مينا مسعود لـ«الوطن»: سأحقق أحد أحلام حياتي بفيلم «في عز الضهر»

أعرب الفنان العالمي مينا مسعود عن سعادته البالغة لعودته لبلده مصر، الذي تربى فيه وعاش ذكريات طفولته ومراهقته، بعد وصوله منذ دقائق لمطار القاهرة قادما من أمريكا.

وقال مسعود في تصريحات خاصة لـ«الوطن» فور وصوله: «سعادتي لا توصف بوصولي لبلدي مصر البلد الذي ولدت وتربيت فيه، وسأحقق أمنية من أمنيات حياتي حين ما أشارك في تصوير فيلم مصري وهو في عز الضهر».

وأضاف «خلال الأيام المقبلة سيتم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة المتعلقات بالفيلم، وسأتعامل بكافة الإجراءات الاحترازية مع كورونا».

الفيلم يعد الأول لـ«مينا» بمصر، ويخضع خلال الأيام المقبلة بعد وصوله لمصر لكورسات لغة عربية من أجل الفيلم، والفيلم يعتمد على الشباب، ويدور حول مجموعة من الشباب الذين يتحدثون كل واحد بلغة مختلفة عن الآخر.

والفيلم يكتبه كريم سرور ويخرجه المخرج مرقس عادل، ودخل المخرج مرقس عادل مؤخرا إلى العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا وكتب على «فيسبوك» الخاص به بداية العام الجديد وغلق حسابه بعدها، ومن المقرر أن يبدأ التصوير بعد تعافيه من فيروس كورونا مباشرة.

وكان مينا مسعود عانى خلال الفترة الماضية من عدم إهتمام مخرجي هوليوود له بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه مينا في فيلمه الأخير «علاء الدين» الذي قدمه مع ويل سميث وكان من إنتاج ديزني، أما عن زيارات مينا لمصر فكانت آخر زيارة له لمصر أثناء تكريمه في مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وكان في هذه الزيارة كان له أكثر من نشاط أبرزهم مباردة اتكلم عربي الذي شارك بها مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، كما سجل حلقة وقتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» وحققت هذه الحلقة وقتها نجاحا كبيرا.

ومينا يعد واحدا من النشطين على السوشيال ميديا ودائما يسجل عدد من الفيديوهات التي تتناول يومياته كلعب الرياضة وغيرها من يومياته، وعن الفيديوهات الأكثر إنتشار له هو فيديو وهو يتحدث العربية والآخر أثناء تناوله لفترة الحظر