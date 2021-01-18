رئيس «شكاوى النواب» عن فساد «العامة لتجارة الجملة»: إهدار للمال العام

قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يُقدر شخص وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وإنه زميل سابق في مجلس النواب، ولكنه يشعر بأن أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، هو من يدير وزارة التموين، لأكثر من 20 عاما ويتعاقب عليه وزراء التموين.

الوكيل يتدخل في سياسات وزارة التموين

وأضاف «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الإثنين، أن هناك تدخلات كبيرة من أحمد الوكيل في وزارة التموين وسياستها، فهو أكبر مستورد للسكر والسلع الغذائية، وأكبر تاجر تتعامل معه الوزارة.

الوكيل هو من يتحكم في المكافآت التي تصرف للموظفين في الوزارة

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن الوكيل هو من يتحكم في المكافآت التي تصرف للموظفين في الوزارة، ووجه تساؤلات واضحة لوزير التموين حول ذلك ويجب الإجابة عنها، فالشركة العامة لتجارة الجملة بها مشكلات كبرى وأمناء المخازن فيها يفرضون مبالغ غير مستحقة على السكر والزيت، بما يؤدي إلى أن أسعار السلع الموجودة في التموين أعلى من القيمة الخاصة بها في السوق، وهذا يعتبر إهدار مال عام.

بدأنا موسما برلمانيا ساخنا يعيد لمجلس النواب رونقه

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البرلمان المصري الجديد بدأ عمله بلياقة برلمانية مرتفعة ويسجل أهدافا، مشيدًا بتوجيه عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، سؤال للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، عن سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، بوزارة التموين، وقال إنه يشعر أن الوكيل هو من يتحكم في وزارة التموين.

وأوضح الديهي، أن هذا السؤال يدور في أذهان الكثير من المصريين، «ما يجرى في البرلمان اليوم، يوم تاريخي يُسطر للبرلمان، فنحن أمام موسم برلماني ساخن يعيد للبرلمان رونقه».