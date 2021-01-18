رئيس مجلس الدولة يهنئ حنفي جبالي بتوليه رئاسة «النواب»

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه عقب الجلسة العامة مساء اليوم الاثنين، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

ورافق رئيس مجلس الدولة خلال الزيارة، المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، والمستشار سمير عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عمرو فوزي نائب رئيس مجلس الدولة.

في مستهل اللقاء، قدم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الثقة الغالية التي أولاها نواب الشعب، بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، قائلا: «المستشار جبالي قامة قانونية ودستورية متميزة»

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عن سعادته وشكره لرئيس مجلس الدولة على التهنئة الغالية، مؤكدا تقديره العميق للدور الهام والحيوي، لقضاء مجلس الدولة، باعتباره قاضى المشروعية، وحامي الحقوق والحريات للمواطنين، ومراجعة تعاقدات الدولة وحماية المال العام.

وأكد جبالي، على أهمية التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والقضائية، لإنجاز التشريعات فى كل المجالات، معربا عن تقديره لرئيس ومستشارى مجلس الدولة وأعضاء قسم التشريع به، لمجهوداتهم العظيمة وملاحظاتهم السديدة، فى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، عن ترحيبه بالتعاون المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطنين ويخدم المنظومة التشريعية للدولة المصرية.

جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جرى انتخابه رئيسا للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.