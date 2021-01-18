إصابة سكرتير عام محافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا

أصيب اللواء تامر سعيد السكرتير العام لديوان عام محافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا المستجد.

وعلمت الوطن من مصادر صحية أنه تم نقل اللواء تامر سعيد لمستشفى أبو خليفة للطوارئ والمخصصة للحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، وبحسب المصادر فإن الحالة الصحية للسكرتير العام مستقرة حتى الآن، وأنه يخضع للفحوصات بشكل مستمر للتأكد من استقرار حالت.

وتوفى في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي أحد موظفي ديوان عام محافظة الأسماعيلية، ونعت المحافظة في بيان رسمي لها وفاة حسن محمد حسنين الموظف بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة.

وقالت المصادر الطبية إن المتوفى 31 سنة ويعمل بإدارة السياحة بديوان عام المحافظة ودخل مستشفى الحميات أثر إصابته بفيروس كورونا قبل 20 يوما تقريبا.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب كان يعاني من أزمة قلبية بالتزامن مع إصابته بفيروس كورونا وهو ما أثر بشكل سلبي على عدم استقرار الحالة وتدهورها في الفترة الأخيرة.

وأعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إغلاق المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لمدة 15 يومًا.

وقال الواء شريف بشارة في بيان رسمي للمحافظة، إنه تم إغلاق المركز بسبب ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم تعقيم المكان بشكل كامل، ليكون جاهزا لاستقبال المواطنين بعد نهاية مدة الغلق، 27 يناير الجاري.

وصرح محافظ الإسماعيلية، أن على المواطنين الراغبين في طلب الخدمات المقدمة من المركز التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، أو للمراكز التكنولوجية بالأحياء الثلاثة داخل مدينة الإسماعيلية.

وفي ديوان حي ثالث الإسماعيلية أصيب 3 عاملين بفيروس كورونا المستجد فيما تم عزل 4 آخرين مخالطين بالعزل المنزلي.

وأغلق رئيس الحي السابق العميد عادل الألفي الديوان، 3 أيام، الأسبوع الماضي لتعقيم الحي ضمن الإجراءات الاحترازية.