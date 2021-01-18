رئيس مياه القناة: تغيير مسارات خطوط الشبكة بطريق السويس الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بدء أعمال تغيير مسارات بعض خطوط مياه الشرب والصرف الصحى علي جانبي طريق «الإسماعيلية ـ السويس»، اليوم، وفقا للجدول الزمني الموضوع من قبل الشركة، ومتابعته المستمرة لحظة بلحظة للأعمال التي تتم حتي لا يتأثر المواطنون بانقطاع مياه الشرب، وذلك نظرا لأعمال لرفع كفاءة الطريق من رصف وتوسعه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، في تصريح له، اليوم، أنه يتم حالياً أعمال تغيير مسار خط مياه شرب قطر ٦ بوصة pvc بطول ٣ كيلو متر يمين أول طريق السويس ـ الإسماعيلية، والمغذي للمنطقة الصناعية القديمة، كما يتم تغير مسار خط قطر 400 مم pvc بطول ٤ كيلو مترات يسار الطريق من المزلقان القديم لسكة حديد السويس الإسماعيلية وحتي قبل مدخل قرية عامر، والذي يعمل علي تقوية شبكة مياه الشرب بقرية عامر وحى الجناين بالسويس.

وأوضح رئيس مياه القناة، أنه تم تغيير مسار خط انحدار صرف المنطقة الصناعية القديمة بمحافظة السويس بطول 837 متر مواسير PVC بقطر 10 بوصة مع تنفيذ 27 بيارة صرف بمدخل السويس طريق السويس الإسماعيلية.

وأضاف «عصمت»، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قد أعلن عن بدء إطلاق أكبر حملة تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة للقضاء علي مشكلة الطفوحات المستمرة والناتجة عن سوء إستخدام شبكات الصرف الصحي، والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني الرأسي ببناء الأبراج السكنية بالمحافظات.