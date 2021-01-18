«الرياضة» عن «سيدات الجزيرة»: لا تهاون وسنوقع أقصى عقوبة على المخطئ

علق الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، على واقعة احتفال عدد من السيدات بنادي الجزيرة بحلوى علي شكل ألعاب جنسية، الذي أثار حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض تعديا على القيم والآداب والعادات المصرية الموروثة، واصفين الواقعة بـ«المسيئة».

وزير الشباب والرياضة قرر تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في صور الواقعة

وقال «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن المجتمع المصرى له عاداته وتقاليد ويرفض أي عادات سلبية، موضحًا أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بتشكيل لجنة قانونية للتحقيق في صور الواقعة.

متحدث الوزارة: عيد الميلاد تم استخدامه بشكل سيء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الجميع يرفض مثل هذه الوقائع ومثل هذه الصور، كما أن لجنة التحقيق الذي شكلها الوزير توجهت لمقر النادي وبدأت التحقيق في الواقعة، «عيد الميلاد تم استخدامه بشكل سيء، فهذه الصور المجتمع يرفضها، وتمت مخاطبة مجلس الإدارة، وأوقفت العضوة، وأحيلت للتحقيق».

عضوة بنادي الجزيرة: اللي نشر الصور «مُجرم»

وأشار إلى أنه سيتم توقيع أقصى العقوبة على المخطئ، ولجنة التحقيق سترد يوم 20 يناير، بينما قالت عزة لملوم، عضوة بنادي الجزيرة، «مش مصدقة نفسى من اللي حصل.. كل ده عشان شوية ستات ماقالوش لحد تعالوا اقعدوا معانا والغلط من تسريب الصور، أنا قاعدة مع صحابي وبحتفل بطريقتي، واللي بيدور على تصنيع التورتة كلام فاضي، واللي نشر الصور هو المجرم».