عاجل.. إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية بنادي الجزيرة بكفالة

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية داخل حفل نادي الجزيرة، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ونسبت لها النيابة اتهامات تصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة.

وكانت المتهمة بتصنيع التورتة الجنسية، وصلت إلى مقر النيابة العامة بقصر النيل، وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت النيابة التحقيق معها، لاتهامها بتصنيع الحلوى على هيئة أعضاء تناسلية، في صور تخدش الحياء، تم نشرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات الماضية، خلال حفل عيد ميلاد إحدى عضوات نادي الجزيرة.

وكانت الشرطة، ألقت القبض على المتهمة من داخل منزلها بجاردن سيتي، بعدما أشارت التحريات إلى ضلوعها في تصنيع الحلوى فى هيئة أعضاء تناسلية، وانهارت المتهمة بعد القبض عليها، وأكدت أنها صنعت الحلوى بناء على طلب عضوات النادي، اللاتي طلبن منها تشكيل هذه الحلوى، وأرسلوا لها صورا على تطبيق واتساب، لتصنيع أشكالا شبيهة بها.

ورصدت الأجهزة الأمنية الصورة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أنه كان حفل عيد ميلاد لإحدى عضوات النادي، وظهرت فيه 3 سيدات، تم تحديدهن، وهن يمسكن بقطع من الحلوى المصنعة على هيئة أعضاء تناسلية.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية مُصنعة الحلوى، وهي مواطنة لها معلومات جنائية مسلجة وسابق إتهامها فى قضايا، واستهدفت منزلها وألقت القبض عليها، وحررت محضرا بالواقعة، واقتادتها لقسم شرطة قصر النيل، ومنه إلى مقر النيابة العامة.

وقالت المتهمة بعد القبض عليها إنها صنعت التورتة والحلوى بناء على طلب العضوات، اللاتي أرسلن لها صورا على تطبيق واتس اب، وطلبن منها تصميم حلوى على هذه الشاكلة، وبدأت النيابة التحقيق معها، ومن المقرر أن تصدر قرارا بشأنها خلال الساعات القليلة المقبلة.