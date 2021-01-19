هدد أخته بالقتل فذبحه والده.. 4 مشاهد في واقعة قتل طفل بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بالدقهلية، بحبس مندوب مبيعات على ذمة التحقيقات التى تجري معه، لاتهامه بقتل نجله «أدهم» 13 عاما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.. المتهم أدلى باعترافات صادمة خلال التحقيقات التى جرت معه، وخلال المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة بحضور النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، وصرحت بدفنها.

وترصد «الوطن» 4 مشاهد من حياة المتهم والمجني عليه، وكيفية تنفيذ الأول للجريمة، وفقا لاعترافاته التى أدلى بها خلال مناقشته والتحقيقات التي جرت معه.

فرط الحركة

ولد الطفل أدهم عام 2008، واكتشف والده إصابته بأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه مع وجود كهرباء زائدة بالمخ، ومع مرور الوقت، بدأ المجني عليه يأتي أفعالا غريبة، ويهدد أشقاءه بالقتل، نظرا لإدمانه مشاهدة أفلام الرعب، كما تسبب عنفه فى إصابة أحد أقرانه بعاهه.

17 دكتور

بدأ الأب القاتل رحلة علاج نجله، حيث زار قرابة 17 طبيبا بالقاهرة والدقهلية، لتوقيع الكشف الطبي على نجله، فمنهم من نصحه بجلسات علاج نفسي، بينما أكد أغلبهم أن حالته لا تستجيب لأي علاج، وبدأت سلوكه يتجه لمزيد من العنف مع أشقائه وأقرانه.

مفيش أمل :

بدأت حالة الطفل فى التدهور خاصة مع إدمانه أفلام الرعب، وتهديده شقيقته الكبرى بقتلها كمحاكاة لمشهد قتل رآه في أحد الأفلام، كما هدد أحد أصدقائه بالقتل بطريقة مشابهة لها، كما زادت كراهية الطفل لوالديه، مما أفقد الأب القاتل الأمل فى التوصل لحل لمعضلة نجله.

مشرط جديد :

قرر الأب التخلص من نجله بشكل قاطع، وأعد لهذا الغرض مشرطا حادا، المستخدم فى العمليات الجراحية، مؤكدا أنه لم يكن يرغب فى تعذيب نجله أثناء قتله، وبدأت خطة القتل باستدراج الطفل المجني عليه إلى المكان الذي حدده والده سلفا، وهو عبارة عن منطقة زراعية، بعدما أعطاه حبوب منومة، ثم تعدى عليه بالمشرط، حتى أودى بحياته، وعثر المارة على الجثة، وبعد تحريات مكثفة، تمكن الأمن العام من تحديد هوية المتهم والقبض عليه،حيث اعترف تفصيليا بالواقعة.