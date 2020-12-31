مزارع يقتل ابنه ويهشم رأسه بالحجارة: عاق ومدمن

بات راضي كابوسا يقض مضجع والديه، فشل في دراسته وحصل على دبلوم المدارس الصناعية بالكاد، عمل في أكثر من صنعة دون إنجاز يُذكر.. دخله مخصص للمواد المخدرة فقط دون غيرها، عاق بوالدته غير محافظ على الحد الأدنى حتى من العبادات.. سمع الأب نصائح أقاربه بإيداعه مركزا للعلاج من الإدمان بالعاشر من رمضان، وبالفعل أودعه هناك أملا في تحسن حالته.

تعاطي المخدرات

ساءت حالة الابن في الآونة الأخيرة، وبدأ في تعاطي المواد المخدرة حتى تمكنت منه، وبدأ في اقتراض الأموال من هذا وذاك لتوفير مخزون من المواد المخدرة لديه يستطيع تعاطيها وقتما شاء، وحال نفذت أمواله تكون أمه فرصة سانحة له لطلب ذلك، فإن وافقت تكون الأم المثلى وإن رفضت يكون جزاؤها علقة ساخنة على يده.

مصحة

جيران الأسرة بالعاشر من رمضان، يعلمون ما ألم بهم من مصيبة في ولدهم، فنصحوا الأب بإيداعه مصحة نفسية أو مركزا لعلاج الإدمان، لعلاجه وتقويم سلوكه ومساعدته في الإقلاع عن المخدرات.. قبل الأب النصيحة وعمل بها وأودع نجله في مصحة شهيرة بالعاشر، وبدأ في مرحلة التعافي.

التخلص من الابن

توجه الأب إلى مركز علاج الإدمان المودع به نجله، وكان قد سأم من سلوكه وفقد الأمل في صلاح حاله.. بحوزة الأب سكين فكر كثيرا وحاول التراجع عما ينوي عليه وتذكر طفولة نجله ولهوه ولعبه وآماله أن يكون ولدا صالحا، لكن القدر كتب أن يكون ابنه سبب شقاءه.

توجه الأب إلى المستشفى وهو عازم على قتل نجله، واصطحبه من هناك وأوهمه بالتوجه إلى المنزل، وفي منطقة خالية من المارة، عاجله بعدة طعنات قاتلة، سقط الابن على الأرض مضرجا في دمه.. لم يكتف الأب بذلك، وتناول حجرا من الأرض وهشم رأسه للتأكد من وفاته، ثم ترك المكان ولاذ بالفرار.

جثة مجهولة

تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا بالعثور على جثة لشاب في منطقة نائية بالعاشر من رمضان، وانتقلت الشرطة إلى هناك، وتمكنت من تحديد هويته، وباستدعاء والده تعرف عليه واعترف بقتله، بسبب سوء سمعته وتعاطيه المواد المخدرة، وأكدت التحريات ارتكاب الأب جريمة قتل نجله، وأن المجني عليه سيئ السمعة ومدمن للمخدرات.

محاكمة جنائية

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع الأب والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأحالته للمحاكمة الجنائية، ومثُل المتهم أمام محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، وعضوية المستشارين محمد سامي بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأصدرت حكما بمعاقبته بالسجن المؤبد.