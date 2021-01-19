«الإفتاء»: «زواج التجربة» يحمل معاني سلبية دخيلة على المجتمع المصري

عرضت دار الإفتاء المصرية جزءا مما توصلت إليه لجانها الشرعية حول ما يسمى «زواج التجربة» عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر صباح اليوم، معتبرة أن مصطلح «زواج التجربة» مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني.

وأهابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وكان المحامي أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والذي اقترح العقد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن اقتراحه لم يخص عقد الزواج، وإنما وضع شروط يريدها الزوجان لضبط العلاقة الزوجية وحل المشكلات المتوقعة للمشاكل بينهما، مشيرا إلى أنه لم يشير باقتراحه إلى زواج بمدة مححدة أو متعة إنما تقليل نسب الطلاق.

وكان الأزهر الشريف قد أصدر فتوى عبر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مؤكدًا فيها أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلا ومحرما.