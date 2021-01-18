خالد الجندي: «زواج التجربة» تلاعب بشرع الله.. والمجتمع لا يحترمه

قال الشيخ خالد الجندي، العالم بالأزهر الشريف، إن زواج التجربة يرفضه الأزهر الشريف، وكاتب هذا العقد المقصود بـ«زواج التجربة»، يشير إلى أن المرأة قابلة للتجربة، وهذا كلام خطير وتلاعب بشرع الله، ولا يوجد نكاح إلا ما تعارف عليه المجتمع، والدليل على كلامي أن المجتمع لا يحترم الزواج العرفي، وأي شقة من شقق الدعارة تكون ممتلئة بوثائق الزواج العرفي، ولو أبحنا الزواج العرفي سنضيع شبابنا، وهم في سن المراهقة.

وتابع: «إما الجواز طبقا للقانون، يا إما لأ، وشرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، ويقام به دعوة نسب، وليس للمرأة الحصول على حقوقها، والنيابة العامة أحالت أصحاب أحد المواقع الذي يتيح الزواج من سيدات، ويروج إعلانات على السوشيال ميديا، وأي واحد يعمل جواز عرفي، عاوز منط ينط منه في العلاقة، وعاوز وسيلة، ساعة الجد يخرج ويقول أنا متجوزتهاش".

نعتبر القانون رجس من عمل الشيطان

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «DMC»، «لا يستطيع الرجل أن يرث زوجته، وأي مال تأخذه الست من معاش زوجها هو سحت، ويجب أن نسير وفقا للقانون، أومال القانون محطوط لمين لدولة فينقيا ولا للهكسوس، والقانون والشرع لا يصطدمان، إحنا عندنا إزدواجية نقعد نتكلم عن سماحة الإسلام ويسر الإسلام، وسماحة الخلفاء، إنما مبنعرفش نطبق ده علينا، وبنعتبر القانون رجس من عمل الشيطان، وده من واقع نابليون بونابروت، واستشهد بالأية القرآنية التي تقول إنت أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ده النص القرآني واضح».

85% من الشريعة أخلاقيات

وتابع: «خد بالك الحدود 10% من الشريعة، والشريعة مش حدود بس، دي تدابير اجتماعية وتدابير احترازية، والشريعة تنظيمات أخلاقية، الشريعة تشريعات اجتماعية، الشريعة تدريبات أخلاقية، والشريعة علاقات أسرية، وده كله نسينا خالص، يعني 85% من الشريعة أخلاقيات»