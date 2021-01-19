5 أسئلة وأجوبة مهمة عن طفرات كورونا.. «له 22 عرضا منها 3 أساسية»

تحورات عدة أصابت فيروس كورونا المستجد وأعلن عنها في عدد من دول العالم في الوقت الذي شهد العالم فيه موجة ثانية من الفيروس وشهد أيضًا ارتفاع عدد الإصابات الوفيات حول العالم بسبب انتشار الفيروس وتزامن ذلك مع فصل الشتاء، ويسأل البعض عن حقيقة هذه التحورات التي أصابت الفيروس ومدى الضرر الذي يلحق بالإنسان بسبب هذه الأضرار ولذلك أجاب الدكتور أيمن الشربيني أستاذ الميكروبيولجي ومدير عام المعامل البحثية بمدينة زويل، عن بعض الأسئلة حول تحورات الفيروس في تصريحات تلفزيونية كما يلي:

هل الفيروس يتسبب في القضاء على نفسه كما يردد البعض؟

نفى الشربيني ما تردد عن أن فيروس كورونا يقتل نفسه مضيفًا «أنا مندهش من مصدر المعلومة لأن مفيش فيروس يقتل نفسه لأن الفيروس دايما بيحاول إنه يعيش بأنه يجد العائل اللي يحاول يدخل خلاياه ويجدد نفسه ويتكاثر ويزداد في العدد والمصطلح اللي ممكن نقوله إن الفيروس يفقد قدرته إنه يرتبط بالعائل وبالتالي ميقدرش يرتبط بالخلايا والمستقبلات بشكل جيد وميقدرش يتكاثر لكن حتى هذه اللحظة لم توجد هذه الحالة ونتمنى أن الفيروس يحدث فيه طفرات بحيث إنه يفقد قدرته على الارتباط بالمستقبلات اللي داخل خلايا جسم الإنسان ويتكاثر وحتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك».

إيه هي الطفرات اللي حصلت وكم عددها وحصلت فين؟

ظهر بعض الطفرات في إنجلترا والفيروس حدث له 17 طفرة منها 8 طفرات في الجينات الخاصة بالبروتين الشوكي الذي بيساعده في الارتباط بالخلايا.

ما هي نتيجة طفرات فيروس كورونا؟

تسببت الطفرات في حدوث سرعة في انتشار الفيروس بالمملكة المتحدة لافتًا لظهور طفرات مشابهة في اليابان وخلافه وفي أوروبا، مشددًا على أن الفيروس كائن غير حي في حالة عدم وجود خلاياه ويعتبر كائنا حيا في حالة وجود خلاياه «بمعنى الفيروس مبيموتش يا إما بيكون نشط أو غير نشط وممكن يبقى فترات طويلة وسنين كثيرة جدا في صورة غير نشطة لا يستطيع التكاثر ولا يزداد في العدد كأنه قطعة كريستال أو جزء جماد إلى أن يجد العائل اللي بيدخل خلاياه والفكرة الفيروس لا يموت وإنه يبقى نشط أو غير نشط».

لماذا تختلف الأعراض من شخص لآخر؟

أوضح الشربيني أن الأعراض تختلف لأن هناك علاقة تحكم الفيروس وجسم الإنسان وأن هذه العلاقة تحكمها عدة عوامل منها عدد الفيروسات التي دخلت جسم الإنسان ووصلت لأي أعضاء داخل الجسم، لافتًا لأن فيروس كورونا يمكنه إصابة الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ولكن عند دخوله من الأنف أو الفم أو القناة الدمعية بالعين في أحيان قليلة وأنه يتجه للحنجرة ومنها للجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي، لافتًا لأنه لو وصل للجهاز الهضمي يرتبط بأعراض معينة مثل الإسهال والقيء والارتباكات المعوية نتيجة مقاومة الفيروس لحموضة المعدة.

ما هي أعراض فيروس كورونا وكم عددها؟

وأكد الشربيني أنه حال وصول الفيروس للجهاز التنفسي تختلف الأعراض ما بين التهابات تنتشر وتؤثر بشكل معين على معدل التنفس وبناء عليه حددت منظمة الصحة العالمية 22 عرضا لمرض كوفيد 19 منها 3 أعراض أساسية والباقي أعراض ثانوية تختلف نسب ظهورها حسب العائل مثل حساسية الجلد وفقدان حاستي التذوق والشم، مشددًا على أن الأعراض مختلفة نتيجة وصول الفيروس لأماكن معينة ومدى حساسية تلك الأعضاء ليغزوها الفيروس ويزداد في العدد لافتًا أنه قد يصل إلى الكبد والقلب بعد أن يجتاز مرحلة اختراقه للشعيرات الدموية وينتقل في أجزاء الجسم المختلفة موضحًا أنها مراحل متقدمة من الفيروس.