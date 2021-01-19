بشرى سارة لعمال «الحديد والصلب».. خطة حكومية لاستيعابهم بالقطاع الخاص

كشفت مصادر حكومية، عن أخبار سارة للعمالة الحرفية بشركة الحديد والصلب، المقرر خروجهم على المعاش المبكر بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة بتصفيتها رسميا، بسبب تحقيقها لخسائر كبيرة.

تكليفات وتوجيهات من الحكومة باستيعاب المحالين للمعاش المبكر

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ هناك تكليفات وتوجيهات ستصدر من الحكومة خلال أيام قليلة، لوزارات القوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، لتشكيل لجنة لوضع خطة شاملة تتضمن استيعاب العمالة الحرفية والمهارية بالشركة، في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، في الحرف التي يجيدون العمل بها، وذلك دعما لهذه الفئة بخلق فرص عمل في السوق المحلي.

وأشارت المصادر، إلى أنّ الخطة تتضمن استيعاب نحو 5 آلاف عامل من القادرين على العمل والعطاء في منشآت القطاع الخاص لسنوات أخرى.

الدولة حريصة على تطوير القطاع الخاص وخفض معدلات البطالة

ولفتت إلى أنّ الدولة حريصة على تطوير القطاع الخاص، ومنحه كل الدعم لتفعيل دوره الكبير في تشغيل الشباب والخريجين من كل الفئات، فضلا عن مساهمته الكبيرة خلال السنوات الست الأخيرة في خفض معدلات البطالة.

يذكر أنّ وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة، وضعتا خطة لتشغيل نحو 100 ألف عامل في القطاع الخاص خلال 2021 بشركات ومنشآت القطاع الخاص، من خلال بروتوكولات واتفاقيات العمل وملتقيات التوظيف، وبرامج ومشروعات تشغيل الشباب من الفئات والمؤهلات كافة، بتوجيهات من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة العمل الجاد والدؤوب لخفض معدلات البطالة، تتناسب مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي الملحوظ، الذي تواكب مع تنفيذ الدولة المصرية عديد من المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد منذ 2014 حتى العام الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه وزارة القوى العاملة ممثلة للحكومة، في متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتوفير الرعاية الكاملة لها اجتماعيا وصحيا واقتصاديا.