8 نتائج لمبادرة «نورت بلدك».. بينها فرص عمل للعائدين من الخارج

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة «نورت بلدك»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، ويساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، ضمن خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

حيث طرحت الوزارة استمارة إلكترونية بعنوان «نورت بلدك» على الموقع الرسمي للوزارة على الانترنت، كما تم توزيعها على العائدين من الخارج خلال فترة الحجر بالمدن الجامعية، مما أعطى فرصة كبيرة لعدد أكبر من العائدين لملئ الاستمارة

أولى نتائج المبادرة

- توفير فرص عمل لـ 23 مصريًا الذين احتجزوا في ليبيا، والذين أعادتهم السلطات المصرية بتوجيهات من القيادة السياسية.

- اعتمد رئيس الوزراء علي إنشاء قاعدة بيانات مُحدثة ومكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج.

- تم عمل حصر بمشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، المُنفذة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

- سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة لوضع خطة عمل والإشراف والمتابعة لتحقيق أهداف البروتوكول، وحل المشكلات التي قد تنشأ عند تنفيذه.

- تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعم العائدين، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة، وكذلك والطيران والتمنية المحلية والتعليم العالي ومؤسسات الدولة المصرية.

- توفير البدائل الإيجابية وفرص التدريب والتأهيل لسوق العمل المصري والدولي، وفقا للاحتياجات الفعلية له، والعمل على تشجيع وتأهيل الشباب لمشروعات ريادة الأعمال.

- التعاون مع كافة الوزارات والجهات الوطنية لتوفير البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم المصريين العائدين من الخارج، ودمجهم بمشروعات وخطط التنمية القومية، وتعظيم مساهمتهم في التنمية المجتمعية بالدولة.

- توفير البيانات والتحليلات اللازمة عن العمالة العائدة، كما أنها ستعمل على إيجاد حلقة وصل بين العائدين من الخارج وبين الجهات المنفذة، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتلك الجهات بما يضمن تحقيق المبادرة لأهدافها.